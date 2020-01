Eine sechsköpfige Gruppe junger Männer konnte die Polizei dingfest machen, die in den vergangenen Monaten mehrere Hotelzimmer verwüstet haben. Sie gingen der Sicherheitsbehörde ins Netz, weil sie sich in der Nacht auf Sonntag in einem der betroffenen Hotels in Traun neuerlich einquartiert hatten und dabei die gleichen Namen angaben.