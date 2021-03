Junge Hasen, Rehkitze und andere Jungtiere leben gerade gefährlich

Die ersten Junghasen gibt es bereits, die Stockenten brüten demnächst. Kiebitz und Star sind aus dem Süden zurückgekehrt, und die ersten Waldschnepfen sieht man am Abend und am Morgen fliegen. Anfang Mai werden die Rehkitze gesetzt. Die Freude über das Erwachen der Natur wird auch von Sorgen begleitet. "In heiklen Pandemiezeiten kann ein Spaziergang im Wald einen ordentlichen Motivationsschub geben, aber bei allem Verständnis für die neue Liebe zur Kraftquelle Natur ist gerade im Frühjahr besondere Vorsicht geboten", sagt Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner.

Einen dringlichen Appell richtet er an alle Haustierbesitzer: "Natürlich sind die weiten Wiesen auf den ersten Blick ein Freilaufparadies für Hunde. Was dabei aber übersehen wird, ist, dass diese Flächen jetzt schon die Kinderstuben vieler Wildtiere sind."

Die ersten Junghasen sind schon da. Bild: Tierschutzverein

Frei laufende Hunde würden die Junghasen aufspüren und töten. "Kommt der Hund dann zum Besitzer zurück, wird der davon gar nichts merken", sagt Sieghartsleitner. Jeder Hund müsse "rennen dürfen", aber er müsse auch "unbedingt folgen, ansonsten sollte man ihn bitte an der Leine führen!" Er ersucht aber auch Katzenbesitzer um Rücksichtnahme: "Bei Katzen ist es zwar viel schwieriger, ihnen Grenzen zu setzen. Aber zumindest in der Dämmerung und nachts sollen sie nicht nach draußen gelassen werden." Denn Katzen töten still: "Jeder Junghase fällt in ihr Beuteschema." Auch der Nachwuchs von Bodenbrütern wird zur Beute.

Wildtiere brauchen kaum menschliche Unterstützung. Jungtiere, die nicht offensichtlich schwer verletzt sind, sollten nicht von Menschenhand berührt oder gar mit nach Hause genommen werden – sie geraten dadurch in Lebensgefahr. "Denn nichts ist wichtiger als die mütterliche Fürsorge."

Leider komme es immer wieder zu Fehleinschätzungen, die den Tieren schaden statt nützen. Oft halten menschliche Beobachter die Elterntiere nämlich davon ab, zu ihren Jungen zu kommen.

Der Kiebitz ist aus südlichen Gefilden zurückgekehrt. Bild: OÖN

Das zeigt sich etwa am Beispiel des Feldhasen. Scheinbar einsame und verlassene Jungtiere befinden sich nämlich immer unter Obhut der Mutter und sollten keinesfalls mit nach Hause genommen werden. "Feldhäsinnen säugen ihre Jungen meist nur einmal täglich – und zwar in der Nacht, und das innerhalb von weniger als zwei Minuten", sagt Wildbiologe Christopher Böck, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes.

Dieses Verhalten dient dazu, Feinde nicht durch häufiges Aufsuchen der Jungen auf diese aufmerksam zu machen. Kommen dann aber frei laufende Hunde oder Katzen dazu, schaut es oft schlecht für den gesamten Hasenbesatz im Frühjahr aus.

Erholungssuchende sollten auf den Wegen bleiben, Hunde an die Leine nehmen, Vögel nicht bei der Aufzucht stören, Jungtieren weiträumig ausweichen und keinerlei Abfälle in der Natur zurücklassen.

Bei Jungtieren, die durch Beunruhigung nicht von ihrer Mutter gesäugt werden können, ist die gesunde Entwicklung gestört, warnt Böck. (kri)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.