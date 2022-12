Junge Frau (18) bei Verkehrsunfall im Innviertel gestorben

Die junge Frau aus dem Bezirk Salzburg-Land war kurz nach 14 Uhr mit ihrem Auto auf der Schneefahrbahn ins Schleudern gekommen und in einer abschüssigen Rechtskurve frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 39-Jährigen aus Lochen (Bezirk Braunau) zusammengeprallt. Drei Feuerwehren standen im Einsatz. Für die 18-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät: Sie wurde beim Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch das Rote Kreuz und des Notarztteams aus Braunau noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 39-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt: Er musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen werden.

