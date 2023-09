Junge Forscher stillten in Steyr ihren Wissensdurst

Keine Spur von Ferienstimmung und Faulenzen. Am Bildungscampus im Steyrer Wehrgraben ging es gestern zum Jubiläum "20 Jahre Kinderuni Oberösterreich" hoch her. Ob am großen Vorplatz im Museum Arbeitswelt oder in den Gebäuden der Fachhochschule – viele Kinder und Jugendliche beschäftigten sich spielerisch und zum Teil dennoch sehr ernsthaft mit wichtigen Themen von heute und morgen. Von der Raumfahrt bis zur Photovoltaik. Von öffentlichem Verkehr bis Naturschutz.

In der Bewegungsabteilung konnten sich die jungen Studentinnen und Studenten bei Stand-up-Paddling auf der Steyr oder an der Kletterwand austoben und den Kopf wieder frei bekommen für die nächsten Workshop-Termine. Zum Jubiläum begrüßte Kinderuni-Rektor Andreas Kupfer viele Netzwerkpartner, allen voran Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Bei einem zweistündigen Rundgang tauchte sie an der Seite von vielen Kindern tief ein in das breite Angebot am Campus der Neugierde, zeigte sich positiv überrascht vom umfangreichen Wissen der jungen Studierenden.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Es ist enorm beeindruckend zu sehen, mit welcher Energie, Wissbegier und Kreativität sich junge Menschen hier den Themen unserer Zeit widmen", sagte die Ministerin gestern bei ihrem Besuch in Steyr. Ein junger Bursch habe gleich einmal ein Photovoltaikelement vorgeführt und gesagt, dass der Papa auch zu Hause auf dem Dach eine PV-Anlage installiert habe. "So viel Leben macht echt Spaß", sagte Gewessler zum Abschied.

Neben 20-Jahre-Jubiläumsfest und Tag der offenen Tür am Campus der Neugierde läutete auch für die reguläre Kinderuni gestern die Schlussglocke mit der großen Sponsionsfeier. Allein in Steyr nutzten in den vergangenen vier Tagen rund 600 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 15 Jahren das umfangreiche Vorlesungs- und Workshop-Programm.

Lesen Sie mehr zum Thema 20 Jahre Kinderuni und Campus der Neugierde im Steyrer Wehrgraben

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst