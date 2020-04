Junge Brandstifter in Linz auf frischer Tat ertappt: Feuer griff auf Gebäude über

Die Brandstifter zündeten um 4:35 Uhr zwei Container gefüllt mit Altpapier in der Reindlstraße in Linz Urfahr an. Das Feuer breitete sich sehr rasch aus und griff auf die Fassade eines Gebäudes über. Etliche Fenster zerbarsten, es kam zu starker Rauchentwicklung im Gebäude. Die beiden Burschen, beide aus Urfahr-Umgebung, wurden von Beamten der Polizei beim Anzünden der Container beobachtet. Sie konnten trotz eines Fluchtversuches festgenommen werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen, so die Polizei. Die beiden Burschen wurden ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.