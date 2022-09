Jugendlicher nach Unfall angefahren

Zweimal unmittelbar hintereinander war ein 17-Jähriger in der Nacht auf Freitag in Alkoven (Bezirk Eferding) in schwere Verkehrsunfälle verwickelt.

Der junge Mann verlor zunächst auf der Eferdinger Landesstraße (B129) die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen die Zapfsäule einer Tankstelle.

Die Zapfsäule wurde durch die Wucht des Aufpralls vollständig aus der Verankerung gerissen und einige Meter weit weggeschleudert. Das Auto des 17-Jährigen kam im Bereich der Tankstellenzufahrt an einem Zaun zum Stillstand. Der Jugendliche dürfte danach aus dem Auto gestiegen und auf die Fahrbahn gelaufen sein. Der Lenker eines Fahrzeugs, der zu diesem Zeitpunkt auf der Eferdinger Straße unterwegs gewesen war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem jungen Mann zusammen. Der 17-Jährige wurde durch den Aufprall an den Fahrbahnrand geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb.

OÖN-TV: Lenker krachte in Alkoven in Zapfsäule

Eine Feuerwehrfrau aus Hartkirchen (Bezirk Eferding), die zufällig Zeuge des Unfalls geworden war, leistete sofort Erste Hilfe.

Wenig später trafen weitere Feuerwehren, Notarzt und Rettung am Unfallort ein. Der junge Mann wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.