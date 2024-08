Jugendliche starben bei Unfall mit E-Auto: "Eine unglaublich tragische Geschichte"

Die Feuerwehrleute hatten noch einen Funken Hoffnung. Dutzende durchkämmten in der Nacht auf Sonntag ein Maisfeld in der Gemeinde Buchkirchen (Bezirk Wels-Land). Denn vielleicht hatten es jene, die in dem brennenden Auto saßen, noch rechtzeitig geschafft und würden irgendwo auf Hilfe warten. "Auf den ersten Blick konnten wir niemanden im Inneren des Fahrzeugs vorfinden.