Jugendliche sollen in der Schule künftig mentale Stärke lernen

Fast drei Viertel der befragten Jugendlichen einer Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf sorgen sich wegen aktueller Kriege und Terrorismus, mehr als die Hälfte hatte Sorgen wegen der Klimakrise. Laut der Ende Dezember veröffentlichten Studie wiesen 22 Prozent der Befragten psychische Auffälligkeiten auf. Auch in der Mental Health Days Studie von Mitte Jänner gaben mehr als drei Drittel der befragten Jugendlichen an, in den letzten zwei Wochen Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit oder Schwermut empfunden zu haben.

"Die Zeit der Jugend bringt viele emotionale Momente mit sich, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Um Herr über die eigene Gefühlslage zu bleiben, muss auch hier der richte Umgang gelernt sein", sagt Jugendlandesrat Christian Dörfel (VP). Gemeinsam mit der Jugendabteilung und dem Ausbildungszentrum "kopfgarten" soll daher nun ein neues Workshopangebot für Schüler zwischen 10 und 14 Jahren (Sekundarstufe I) gesetzt werden.

Starke Nachfrage nach Angeboten

Zu Beginn der landesweiten Einführung der Workshops unter dem Titel "Grow - Mentale Gesundheit & Resilienz stärken" werden 50 Workshops angeboten und damit rund 800 Schüler im Bereich der mentalen Gesundheit geschult. "Wir wollen den Schülern einfache, alltagstaugliche Techniken vermitteln, um besser mit Stress und Emotionen umzugehen", sagt Judith Guserl, Geschäftsführerin von kopfgarten.

Mit der Einführung der "Grow"-Workshops erweitert das Jugendservice sein Angebot für eine wichtige Altersgruppe. "Die starke Nachfrage nach unseren Angeboten zeigt, dass es hier großen Bedarf gibt", sagt Landesjugendreferentin Christa Pacher. So wird etwa mit dem WebChecker-Workshop bereits die Altersgruppe 8+ angesprochen, es gibt aber auch weiterführende Workshops für die Altersgruppen ab zehn beziehungsweise 15 Jahren. Alle Angebote des Jugendservices sind zentral auf der Online-Plattform www.für-dich-da.at abrufbar.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer