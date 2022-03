Jugendliche nach mehreren Einbruchsdiebstählen angezeigt

Die jungen Männer sollen für drei Diebstähle aus offenen Pkw und zwei Einbruchsdiebstähle aus Autos in Tiefgaragen in Asten verantwortlich sein. Außerdem konnte ihnen ein Einbruchsdiebstahl in einen Automaten in Ernsthofen (Niederösterreich) zugeordnet werden.

Die Verdächtigen erbeuteten Bargeld, Getränke, Süßigkeiten und eine Bankomatkarte, mit der sie Tabakwaren kauften. Unter anderem führte ein gefälschter Ausweis des 17-Jährigen Polizisten aus Enns auf die Spur der beiden Jugendlichen. Auch auf Lichtbildern aus Überwachungskameras sollen sie zu sehen gewesen sein. Sie werden angezeigt.