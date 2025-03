Jugendliche Mopedlenker flüchteten in Steinerkirchen vor der Polizei

Gegen 22 Uhr fielen einer Polizeistreife in Sattledt zwei Jugendliche auf, die auf ihren Motorrädern ohne Kennzeichen und Beleuchtung mit hoher Geschwindigkeit auf einer Freilandstraße in Steinerkirchen an der Traun vorbeirasten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Obwohl Blaulicht und Folgetonhorn eingesetzt wurden, flüchteten die Jugendlichen zunächst außer Sichtweite. Als die Polizei sie erneut entdeckte, versuchten sie abermals zu entkommen – einer raste über eine asphaltierte Straße davon, der andere steuerte sein Motorrad über ein Feld in ein unzugängliches Waldstück.

Sturz beendet Flucht

Der Lenker, der sich für die Straße entschieden hatte, verlor in einem Kreuzungsbereich die Kontrolle und stürzte, wodurch die Polizei ihn stoppen konnte. Kurz darauf wurde auch der zweite Jugendliche gestellt.

Wie sich herausstellte, besitzen die beiden 16-Jährigen aus Steinerkirchen und Kremsmünster noch keine Fahrerlaubnis. Sie werden bei der BH Wels-Kand angezeigt.

