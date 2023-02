Jugendliche sollen in Oberösterreich ab 2024 länger fortgehen dürfen

Ab dem 16. Geburtstag darf man fortgehen, so lange man will.

Damit würde Oberösterreich mit den restlichen Bundesländern gleichziehen, in denen diese Ausgehzeiten schon jetzt gelten, wie Lindner heute in einer Pressekonferenz sagte. Bisher können unter 14-Jährige bis 22 Uhr, 14- bis 16-Jährige bis 24 Uhr fortgehen. Diese Regelungen beziehen sich darauf, dass Jugendliche zu diesen Zeiten ohne Begleitung in der Öffentlichkeit unterwegs sein dürfen. Die Erziehungsberechtigten können die Ausgehzeiten weiterhin einschränken.

Die Änderungen sind Teil der Jugendschutz-Gesetzesnovelle, die mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten soll. Diese sieht außerdem ein Verbot von tabakfreien Nikotinbeuteln und rauchbaren CBD-Produkten für unter 18-Jährige vor.

Für eine Umsetzung braucht Lindner allerdings noch eine Mehrheit, sowohl in der Landesregierung als auch im Landtag. Ablehnend äußerte sich heute die FPÖ: "Die Aufweichung des Jugendschutzes ist verantwortungslos und sachlich nicht zu rechtfertigen", hieß es in einer Aussendung. Die Freiheitlichen wollen eine bundesweit einheitliche Regelung, jedoch sollen ihrer Ansicht nach die anderen Bundesländer das oberösterreichische Modell übernehmen.

Von anderen Parteien gab es vorerst noch keine Stellungnahme.

Autor Valentin Bayer Valentin Bayer