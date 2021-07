Jugendliche bei drei verschiedenen Mopedunfällen verletzt

Die jungen Leuten im Alter von 15 und 16 Jahren kamen aus unterschiedlichen Gründen mit ihrem Mofas zu Sturz und wurden in Spitäler gebracht, berichtete die Polizei.

In Waldzell (Bezirk Ried) fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf dem Güterweg Reith Richtung Schildorn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-Jähriger mit seiner Zugmaschine mit Anhänger in entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve begegneten sich die Fahrzeuglenker, der 16-Jährige bremste ab und stürzte daraufhin mit seinem Moped. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber "Europa 3" in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber wurde eine 15-jährige Mopedlenker nach einem Sturz in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) in das Spital gebracht. Die Jugendliche war mit ihrem Zweirad auf der B38 von Bad Leonfelden in Richtung Vorderweißenbach unterwegs. Im Auslauf einer abfallenden Linkskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, fuhr noch einige Meter auf dem Straßenbankett bis sie in schließlich stürzte und sich verletzte.

Im Stadtgebiet von Eferding kam es Freitagnachmittag zwischen einem Pkw und einem Moped zu einer Kollision. Der Unfall passierte, als eine 69-Jährige mit ihrem Auto nach links abbiegen wollte. Die 15-jährige Mopedlenkerin stürzte und wurde in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.