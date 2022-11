Jugendlich, gewaltbereit und stolz darauf

Als 170 Polizisten am Montagabend in der Linzer Innenstadt eintrafen, blickten sie in bekannte Gesichter. Viele der 200 Jugendlichen, die sich zu Halloween versammelten, um eine Straßenschlacht zu initiieren, waren amtsbekannt. Einige von ihnen hatten erst im November vergangenen Jahres zum Aufruhr gegen die Exekutive aufgerufen. Am Ende brannte ein Polizeiauto.