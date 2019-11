Jugendbande bastelte aus gestohlenen Mopedteilen illegale Zweiräder

Mit den nicht zugelassen Eigenbau-Mopeds kurvten sie - meist nicht im Einklang mit den Verkehrsvorschriften - in der Gegend und auch vor der Polizeiwache herum. Die zwischen 14 und 17 Jahre alten Beschuldigten aus dem Bezirk Perg kundschafteten ihre Ziele vorher immer genau aus - zunächst auf der Sportwoche in Kärnten und dann zu Hause im Mühlviertel, berichtete die Polizei. Von Mai bis September stahlen sie nicht nur zwölf Mopeds, sondern brachen bei zahlreichen auch die Sitzbänke auf und entwendeten daraus Helme, Verbandspakete, etc. Oft montierten sie mit extra mitgebrachtem Werkzeug Teile ab und nahmen sie mit.

Die Jugendlichen brachten ihre Beute in die Garagen ihrer jeweiligen Elternhäuser, wo sie die Fahrzeuge - meist nachts, wenn die Erziehungsberechtigten schliefen - zerlegten, die Teile untereinander aufteilten und wieder zu sogenannten Setup-Mopeds (Mopeds ohne Zulassung) zusammenschraubten. Die Kennzeichentafeln entsorgten sie in der Donau oder in der Aist, Fahrgestellnummern wurden herausgeflext.

Mit den illegalen Eigenbau-Zweirädern fuhren die Jugendlichen nicht nur im normalen Straßenverkehr, wo sie etliche Verkehrsvorschriften missachteten und vor Polizeikontrollen flüchteten, umher, sondern kurvten in mehreren Nächten auch lautstark hupend am Parkplatz der Polizeiinspektion Perg herum. Sie traten zudem gegen die dort stehenden Polizeiautos und stahlen von einem das Kennzeichen. Daraus wollte sich einer der Burschen einen Kotflügel für sein Moped basteln. Das Nummernschild wurde bei einer Hausdurchsuchung in seinem Kinderzimmer unter dem Bett gefunden und sichergestellt.

Die Jugendlichen werden wegen zahlreicher Delikte, unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt.

