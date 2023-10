Jugend muss weiter eine Stunde früher als Gleichaltrige in anderen Bundesländern heim

Beim Jugendschutz bleibt Oberösterreich weiterhin „einzigartig“. Was seit der finalen Unterausschusssitzung am 24. Mai diesen Jahres nur noch Formsache war, wurde gestern im Landtag beschlossen. Während in den anderen acht Bundesländern Jugendliche unter 14 Jahren bis 23 Uhr und zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr bis 1 Uhr ausgehen dürfen, müssen sie in Oberösterreich weiterhin eine Stunde früher zu Hause sein.

Jugendschutz-Landesrat Michael Lindner (SPÖ) wollte die Ausgehzeiten für Jugendliche an jene der anderen Bundesländer angleichen, weil es „kein sachliches Argument“ für die Beibehaltung der jetzigen Regelung gebe. Auch Grüne und Neos wären für eine Harmonisierung gewesen. Gescheitert ist das Vorhaben an den Stimmen von ÖVP und FPÖ, die sich stets gegen längere Ausgehzeiten für Jugendliche ausgesprochen hatten. Laut Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) gebe es eine klare Mehrheit in Oberösterreich gegen längere Ausgehzeiten. Die bisherige Regelung sei „angemessen und richtig“.

Neu im oberösterreichischen Jugendschutzgesetz verankert ist, mit der Zustimmung aller Parteien außer der Neos, das Verbot des Erwerbs, Konsums und Besitzes von tabakfreien Nikotinbeuteln sowie rauchbaren CBD-Produkten für Minderjährige.

„Sunset-Klausel“ bleibt

Beide Produkte wurden in den vergangenen Jahren unter Jugendlichen deutlich beliebter. Cannabidiol (CBD) findet sich wie Tetrahydrocannabidiol (THC) in Hanfpflanzen, ist aber anders als das als Suchtgift eingestufte THC nicht „psychoaktiv“, löst also keine Rauschzustände aus. Zu den rauchbaren CBD-Produkten gehören neben Pflanzenblüten auch Flüssigkeiten für E-Zigaretten und „Vaporizer“ (Verdampfer). Begründet wird das Verbot in der Beschlussbeilage unter anderem mit dem für die Gesundheit schädlichen Verbrennungsprozess, der beim Konsum in Form von „Joints“ stattfindet.

Mit dem Verbot tabakfreier Nikotinbeutel werde auf die Marktentwicklung reagiert, diese als „moderne oder sogar gesunde Alternative“ zu Tabakprodukten darzustellen. Die Beutel würden zwar nicht die krebserregenden Stoffe von Tabak enthalten, würden aber ein Gefahrenpotenzial in Form von Übelkeit bis hin zur Nikotinvergiftung bergen.

Ebenfalls erhalten bleibt die sogenannte „Sunset-Klausel“, die die Dauer der Gültigkeit des Gesetzes für einen Zeitraum von fünf Jahren festlegt. (fep)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger