Jubiläum: Start für den 50. Linzer Autofrühling

Im Design Center in Linz wurde gestern am Vormittag poliert, geschraubt und geputzt. Die Teams der 17 Händler, die heute und morgen beim Linzer Autofrühling, insgesamt 198 Modelle präsentieren, gaben den ausgestellten Fahrzeugen den letzten optischen Schliff, damit die Besucher sie heute in all ihrer Pracht bestaunen können.

Endlich kann Österreichs traditionsreichste Automesse, präsentiert von den OÖN, ihr 50. Jubiläum feiern. Eigentlich hätte das schon vor zwei Jahren passieren sollen – die ersten Autos wären schon in der Halle gestanden.

Doch als eine der ersten Großveranstaltungen fiel der Autofrühling 2020 den Coronamaßnahmen zum Opfer. Umso größer sei jetzt die Freude, dass der Autofrühling als die erste große Veranstaltung im Design Center seit fast genau zwei Jahren stattfinden kann, sagt Autofrühling-Sprecher Ernest Wipplinger. "Automessen sind eine ganz wichtige Gelegenheit für uns Händler, mit den Konsumenten in Austausch zu treten und unsere Expertise und Standpunkte an die Öffentlichkeit zu bringen", sagt Wipplinger, der mit seinem Autohaus selbst einer der Aussteller ist.

Einheitliches Design für alle

Die Entscheidung, den Autofrühling heuer abzuhalten, sei erst vor ungefähr drei Wochen gefallen, erzählt Wipplinger. "Wir haben ein Konzept erarbeitet, bei dem wir uns sicher sein konnten, dass wir es in dieser kurzen Zeit auf die Beine stellen", sagt er.

198 Neuwagen von 36 Marken gibt es zu sehen. Bild: Volker Weihbold

Deshalb gibt es heuer kein Festzelt, alle Fahrzeuge werden in den Räumlichkeiten des Design Center ausgestellt. Für die verschiedenen Marken gibt es heuer ein einheitliches Design, das ganz in Schwarz, Weiß und Grau gehalten ist. "So stehen die Autos ganz im Fokus der Aufmerksamkeit", sagt Thomas Steiner.

Er ist Betriebsleiter bei der Messe Linz und dafür verantwortlich, dass das Design Center für die Aussteller vorbereitet wird. "Der Autofrühling ist immer etwas Besonderes, weil wir einen Großteil der Arbeiten selbst erledigen dürfen. Das ist eine Herausforderung, wenn das alles fertig ist, freut es einen aber umso mehr", sagt Steiner.

Schon seit 26 Jahren ist er bei den Vorbereitungsarbeiten für den Autofrühling dabei. Mit seinem zehnköpfigen Team hat er seit Montag die Standwände aufgebaut, Scheinwerfer an der Hallendecke montiert und über 5000 Quadratmeter Teppich ausgelegt.

Das Highlight in Steiners Woche: Mit einem speziellen Hebekran wurden einige Autos in den zweiten Stock des Design Center gehoben. "Das ist immer eine Sache, die einen nervös macht. Aber es ist auch heuer wieder alles bestens gelaufen", sagt Steiner.

Im Zeichen der Elektrizität

Eine wichtige Rolle nehmen auf dem heurigen Autofrühling elektrifizierte Autos ein: Rund die Hälfte ist teil- oder vollelektrifiziert. "Auch da bietet sich die spannende Chance, unsere Konsumenten persönlich zu beraten und mit ihnen herauszufinden, welche Mobilitätsform für sie sinnvoll ist", sagt Wipplinger.

Gerne kann auch Probe gesessen werden. Bild: Volker Weihbold

Nicht nur die Autohersteller stellen heute und morgen im Design Center aus: Auch das "Strom mobil"-Team der Linz AG bietet Informationen zu den Auflademöglichkeiten bei E-Autos und die Anschaffung von Ladestationen für daheim. Auch die Verkehrsclubs ÖAMTC und ARBÖ stehen für Beratungsgespräche zu allen Fragen rund ums Autofahren bereit.

Auch die Oberösterreichischen Nachrichten, auf deren Initiative der Autofrühling vor 50 Jahren ins Leben gerufen wurde, sind mit einem Stand vertreten. Dort können die Messebesucher beim großen Gewinnspiel einen Toyota Yaris Hybrid und zehn Ballonfahrten für zwei gewinnen. (vaba)

50. Linzer Autofrühling

Der 50. Linzer Autofrühling heißt am Samstag, 19., und Sonntag, 20. März, jeweils von 9 bis 18 Uhr im Design Center in Linz Motorfreaks und Autofanatiker willkommen.

Die Eintrittspreise:

Erwachsene 10 Euro

Erwachsene ermäßigt 8 Euro

Familien 20 Euro

Familien ermäßigt 16 Euro

Kinder (bis 15 Jahre) 2 Euro

Behinderte 8 Euro

Ermäßigten Eintritt gibt’s mit der OÖNcard, der 4youCard sowie ARBÖ- und ÖAMTC-Gutscheinen.

Parkplätze gibt’s in den Tiefgaragen des Design Center, des Courtyard und der Raika am Südbahnhof. Geöffnet ist auch der AKH-Schotterparkplatz.