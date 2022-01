Jubel über "ersten schönen Skitag in der Saison"

Denn während das Wetter seit Ferienbeginn den Skigebietsbetreibern bisher eher übel mitspielte, konnte zumindest der gestrige Freitag "als erster Spitzentag der Saison" verbucht werden, wie Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Bergbahnen Hinterstoder-Wurzeralm, sagte. Auch Gerald Paschinger, Geschäftsführer der Hochficht Bergbahnen, sprach gestern "vom besten Besuch in den Weihnachtsferien".

50 Prozent Umsatzrückgang

An die 6000 Karten seien am gestrigen Skitag im Gebiet Hinterstoder-Wurzeralm verkauft worden. Das sei nicht schlecht, sagt Holzinger, "aber weit weg von einem herkömmlichen Spitzentag unter normalen Voraussetzungen", an dem durchschnittlich 7000 Besucher auf den Pisten unterwegs sind. Neben Nebel, Schnee und Regen haben sich aber auch die coronabedingten Maßnahmen bisher negativ auf die Bilanz der Skigebiete ausgewirkt: "Früher sind in den Weihnachtsferien rund 1000 Kinder mit ihren Skiclubs zu uns gekommen, die fehlen uns natürlich jetzt."

Auch die Reisewarnungen für Österreich hätten viele ausländische Wintersportler abgeschreckt, nachdem der für die Einreise nötige PCR-Test etwa 80 Euro und somit doppelt so viel wie eine Tageskarte gekostet habe. Holzinger spricht daher bisher von einem 50-prozentigen Umsatzrückgang in der Saison. Davon kann auch Gerald Paschinger ein Lied singen. Rund ein Drittel weniger Eintritte bei den Hochficht Bergbahnen seien seit Saisonbeginn verzeichnet worden. Dennoch, sagt er, sei es heuer etwas leichter als in der vorigen Saison, als auch noch die Hütten und Hotels zugesperrt waren.

"Wir sind froh, dass wir heuer starten konnten, aber es ist trotzdem sehr schwer und herausfordernd für uns." Zumal der Aufwand durch die Corona-Maßnahmen (Kontrolle von 2G- sowie FFP2-Maskenpflicht) höher sei als sonst, "dafür haben wir aber etwa um ein Drittel weniger Eintritte". Paschinger rechnet mit einer Umsatzeinbuße "in der Höhe von 30 bis 40 Prozent" gegenüber einer normalen Saison.

"Grundsätzlich erfreulich" ist laut Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding, das Dezember-Geschäft verlaufen. Zum einen, weil gleich zu Monatsbeginn viel Neuschnee gefallen sei, und zum anderen, weil verglichen mit der vorigen Saison die Kapazitätseinschränkung in den Gondeln nicht mehr galt und auch die Hütten wieder offen haben dürfen. "Daher gehen die Gäste wieder den ganzen Tag Ski fahren."

Das gilt ab Dienstag

Angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle gelten in Österreich ab Dienstag neue Maßnahmen. Dazu zählt unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht im Freien, wenn der Zwei-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann.

Für die Skigebiete gilt daher ab dem 11. Jänner, dass nicht nur – wie bisher schon – in Sessel- und Skiliften FFP2-Maske getragen werden muss, sondern nun auch in Außenbereichen wie etwa vor den Hütten.