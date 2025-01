Johannes Fellinger: Ein Pionier im Einsatz für Gehörlose tritt in die zweite Reihe

OÖN: Mehr als 30 Jahre waren Sie jetzt an der Spitze der Gehörlosenambulanz der Barmherzigen Brüder in Linz. War es eine gute Zeit? Johannes Fellinger: Ja, da kann man nur danken. Es war sehr herausfordernd, sehr an der Grenze, sehr überlastend, überfordernd – aber es war gut. Was war das Herausfordernde? Dass man eigentlich immer etwas gemacht hat, für das es noch nichts gab, wofür man erst finanzielle Unterstützung und Strukturen finden musste. Ich bin immer den Patienten gefolgt. Die