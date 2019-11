Johannas Gesicht ist gelähmt, doch ihr Körper ist voller Bewegungsdrang

GMUNDEN. Fußballspielen, Tanzen, Radfahren: Johanna aus Gmunden hält ihre Eltern auf Trab. Das Verspielte, die aufgeweckte, lebensfrohe Art hat die Zehnjährige mit ihren Brüdern Julian (12), Jakob (3) und Benjamin (1) gemeinsam. Und doch ist sie ganz anders als alle anderen Kinder. "Johanna fällt aus dem Rahmen", sagt ihr Papa.

Seine Tochter besitzt keine Mimik, kann weder sprechen und schlucken noch essen und trinken. Die Stimme des 43-Jährigen wird leise und zittrig, wenn er über Johannas dramatische Geburt erzählt: "Die Kleine kam wie aus dem Nichts bei uns daheim zur Welt und hat verzweifelt nach Luft gerungen", erinnert er sich.

Ärzte stellten später fest, dass das Mädchen eine Zyste in der Luftröhre hat. Hinzu kommt ein Gendefekt.

Über Magensonde ernährt

An den Folgeschäden wird sie ihr ganzes Leben lang zehren: Gesichtslähmung, Schluckstörungen, Probleme mit dem Gleichgewicht, Epilepsie. Ersteres schränkt Johanna, deren geistiges Alter ihr Vater auf drei bis vier Jahre schätzt, besonders ein: Es fängt schon beim Schlafen an, weil sich ihre Lider nicht schließen, und hört beim Essen auf, weil sie keine gewöhnlichen Mahlzeiten schlucken kann. Johanna wird über eine Magensonde ernährt. Das, was bei ihrer Familie auf den Tisch kommt, nimmt Johanna püriert mittels Spritze zu sich. Für ihre Brüder gehört das zum Alltag, während fremde Kinder oft abgeschreckt auf Johanna reagieren: "Es ist schon vorgekommen, dass sie weinend vor ihr weglaufen", sagt der Familienvater. Seine Tochter ist hingegen alles andere als verschreckt: Sie tanzt in einer Gruppe für Beeinträchtigte. Auch in der Sonderschulklasse fühle sie sich sehr wohl. Mithilfe eines Tabletts, das das OÖN-Christkindl im Vorjahr finanzierte, kann sich die Zehnjährige verständigen. "Und manchmal", sagt ihr Papa stolz, "kann man auch ein Grinsen in ihrem Gesicht erkennen."