Jochen Neustifter: Der Mann, der am Pistenrand kocht

Jochen Neustifter, Gastronom aus Vorchdorf, ist einer der Hauptdarsteller bei "Der Kasberg kocht".

Jochen Neustifter ist Vorchdorfer Gastronom ("Jo's Restaurant") und einer der Initiatoren der Aktion"Der Kasberg kocht" Bild: (Klemens Fellner)

"Der Kasberg kocht" – so lautet am nächsten Samstag wieder das Motto auf dem Familienskiberg in Grünau. Eine handverlesene Gruppe von Köchen aus der Region postiert sich bei den Alm- und Skihütten am Pistenrand, um Wintersportlern gratis ihre Schmankerl anzubieten.

Eine der zentralen Figuren beim Spektakel ist Jochen Neustifter. Der 43-jährige Koch betreibt in seiner Heimatgemeinde Vorchdorf seit 18 Jahren "Jo’s Restaurant" – ein kleines, feines bio-zertifiziertes Gasthaus, das für seine mediterran inspirierte Küche bekannt ist.

Doch für die Region ist Neustifter viel mehr als ein Gastwirt. Der introvertierte Koch hat einen wesentlichen Anteil daran, dass das Almtal in den vergangenen Jahren zusammenwuchs und touristisch endlich an einem Strang zieht. Was nicht einfach ist in einem Tal, das sich drei Bezirke untereinander aufteilen; das im Norden von Industrie geprägt ist und im Süden von Holztradition. Neustifter ist einer derjenigen, die immer an die touristische Marke "Almtal" glaubten, und er gestaltet sie hinter den Kulissen unermüdlich mit. Egal ob es sich um die Initiative "Schmecktakuläres Almtal" handelt, um den alljährlichen Genussmarkt oder – wie jetzt – um die Aktion "Der Kasberg kocht". Neustifter ist dabei. "Jochen ist ein Motor für unsere gesamte Region, sagt Stefan Schimpl, Tourismusdirektor im Almtal. "Er ist immer offen für Neues und auch immer an Lösungen orientiert. Ohne ihn wäre das Almtal heute nicht dort, wo es ist."

Neustifter selbst verliert darüber nicht viele Worte. Stattdessen freut er sich auf das kulinarische Pistenfest in einer Woche auf dem Kasberg. "Ich stehe mit meiner Freiluftküche bei der Sonnalm und lade die Skifahrer auf ein Getreiderisotto mit Rindfleisch ein", kündigt er an. "Viele meiner Stammgäste haben schon versprochen, auf den Skiern vorbeizukommen. Ich hoffe, dass wir ihnen mit unserer Aktion den Kasberg buchstäblich schmackhaft machen können. Der Berg ist schließlich das Aushängeschild unseres Tals."

