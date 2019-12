JKU und FH läuten gemeinsam ein neues Computer-Zeitalter ein

Ein Computer, der hochkomplexe Problemstellungen schneller als alle anderen Supercomputer weltweit lösen kann – was wie Science-Fiction klingt, soll in Oberösterreich bald Realität werden. Informatiker der FH Oberösterreich, Campus Hagenberg, und der Johannes Kepler Universität Linz arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Quantencomputers.

"Wir haben festgestellt, dass sich unser Know-how perfekt ergänzt, und beschlossen, unsere Kräfte zu bündeln, um die Entwicklung von Quantencomputern voranzutreiben", sagt Robert Wille, Leiter des JKU-Instituts für Integrierte Schaltungen: "Hier in Oberösterreich wollen wir Pionierarbeit leisten." Gemeinsam entwickeln und testen das JKU-Institut und das Department "Sichere Informationssysteme" der FH Hagenberg seit dem Frühjahr Algorithmen, die beim Programmieren von Quantencomputern zum Einsatz kommen.

Erfolge der Vergangenheit geben den beiden Instituten recht und zeigen einen künftigen Weg vor. Schon heute ist die Expertise aus Oberösterreich international gefragt. Immerhin stehen die Experten der Fachhochschule und der Johannes Kepler Universität in regelmäßigem Kontakt mit Software-Unternehmen wie IBM, Google, Microsoft oder Atos.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.