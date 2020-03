JKU-Studierende fordern günstigere und schnellere Verbindung zur Uni

24 Minuten dauert die Fahrt mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof zur Johannes Kepler Universität. Zu lange, sagen Studierende der Universität. 90 Prozent der 2000 Teilnehmer einer IMAS-Befragung sprachen sich für schnellere und günstigere Öffis aus. "Zahlreiche neue Gebäude verpassen dem Campus ein neues Gesicht. Großbaustellen gibt es auch im Studienalltag", sagt der neue Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH), Mario Hofer. Er werde sich für den öffentlichen Verkehr und die Beseitigung von Hürden im Studium einsetzen.

Eigene Buslinie

Rund jeder zweite Studierende fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur JKU. Zu wenig, wenn es nach der ÖH geht. Sie unterstützt das von der Bundesregierung geplante österreichweite Studententicket. 200 bis 350 Euro wäre jeder zweite Student laut Umfrage bereit, für das neue Ticket zu zahlen. Zwei Drittel der Studierenden, die mit dem Auto zur Uni fahren, würde ein günstiges Ticket motivieren, auf die Öffis umzusteigen.

Doch das ändert laut Hofer wenig an der Grundproblematik: Die Öffi-Fahrt vom Bahnhof zur JKU dauere schlicht zu lange. "Ich könnte eine durchgängigen Buslinie zwischen Bahnhof und Universität gut vorstellen", sagt Hofer. Sein Vorgänger Edin Kustura habe bereits Gespräche mit den Infrastrukturbeauftragten von Stadt und Land, Markus Hein und Günther Steinkellner (beide FP), geführt. Hofer werde nun die Gespräche fortführen. Auch ein Treffen mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) sei in Planung.

Neben dem öffentlichen Verkehr sehen die Befragten auch in Sachen Prüfungstermine Änderungsbedarf. Zu viele Prüfungen würden nicht jedes Semester und nur schlecht aufgeteilt angeboten. Das würde die Studiendauer in die Länge ziehen. Dennoch ist die Zufriedenheit hoch: 90 Prozent der Befragten sind mit der JKU zufrieden. 59 Prozent sind der Ansicht, dass sich die JKU in die richtige Richtung entwickle. Vor drei Jahren waren es nur 46 Prozent. Einen falschen Kurs sehen 13 Prozent (2017: 22 Prozent) – Rest auf 100: keine Angabe (mis)

