JKU-Studie: Wie treten Roboter und Mensch in Dialog?

LINZ. Neues Projekt: JKU erforscht, wie Roboter und Mensch besser kooperieren können.

In Zukunft werden immer mehr Menschen mit Robotern arbeiten. Wie kann die Zusammenarbeit gelingen? Bild: EPA

Mit der Zukunft der Arbeitswelt beschäftigt sich ein neues Forschungsprojekt an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie, will mit einem interdisziplinären Team erforschen, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter optimal gestaltet werden kann.

Denn sogenannte kollaborative Roboter würden in Zukunft immer häufiger zum Einsatz kommen. "Sie montieren gemeinsam mit Mitarbeitern Autositze, prüfen Verpackungen oder halten Werkstücke, damit der Mensch beide Hände zum Arbeiten frei hat", nennt die Wissenschaftlerin einige Beispiele. Doch bei der Zusammenarbeit kann es leicht zu Schwierigkeiten kommen, vor allem wenn die Maschine mobil unterwegs ist: "Die menschlichen Mitarbeiter können oft schlecht einschätzen, was der Roboter als Nächstes tut. Ist er mit seiner Arbeit fertig? Wohin greift er als Nächstes? Hat er mich registriert? Oder überfährt er mich womöglich gar?"

Das Verständnis über die nächsten Schritte sei aber nicht nur nötig, um eine Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können, so die Forscherin: "Es braucht beim menschlichen Interaktionspartner auch ein Gefühl der Sicherheit und Akzeptanz." Besonders wenn ein Mensch mit Robotern arbeiten muss, der damit noch keinerlei Erfahrungen gemacht hat, so Mara. Das neue Projekt soll nun erforschen, wie sich ein Roboter am besten zum Ausdruck bringt, sagt Mara: "Sind kurvige oder kantige Bewegungen besser? Soll er Lichtsignale aussenden, um die Bewegungsrichtung anzudeuten?"

Tests in virtueller Umgebung

Unter der Leitung von Mara werden ab Juni zweieinhalb Jahre lang Forscher aus unterschiedlichsten Institutionen, etwa dem Ars Electronica Center, der Uni Salzburg und Spezialfirmen, das Thema interdisziplinär aufbereiten. Mit dabei sind Techniker, Psychologen und Gamedesigner. Das Team wählt dabei einen besonders kreativen Ansatz: "Wir wollen eine Mixed-reality-Forschungsumgebung bauen", sagt Mara. Also eine Mischung aus realer und virtueller Umgebung. Geplant ist, das Deep Space im Ars Electronica Center zu nutzen. Damit könnten etwa Testperson und Roboter in einer virtuellen Umgebung zusammenarbeiten, die bei Problemen flexibel geändert werden kann.

Möglich wurde das auf eine Million Euro dotierte Projekt durch eine Förderung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.

Forschungsförderung

Drei Projekte fördert die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft in einem neuen Programm aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums – zwei davon unter Beteiligung der JKU. Neben dem Projekt unter der Leitung von Martina Mara forscht Professor Michael Mayrhofer vom Law-Lab des Linz Institute of Technology (LIT) im Projekt „Smaragd“ an rechtlichen Fragen zum Einsatz von intelligenten Computersystemen in Gesundheitsberufen.

