JKU-Rektor Meinhard Lukas Covid-positiv getestet

Meinhard Lukas hat bisher milde Symptome und führt seine Geschäfte aus dem Homeoffice weiter. Alle persönlichen Kontakte wurden bereits informiert. Derzeit wartet Lukas auf das noch ausstehende PCR-Testergebnis.

Am vergangenen Montag, 9. Mai, hat Lukas als Redner bei einem Festakt der Barmherzigen Brüder in Linz teilgenommen. Ein PCR-Test an diesem Tag war noch negativ.