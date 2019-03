JKU führt Österreichs erstes Studium der "Künstlichen Intelligenz" ein

LINZ. Ab Herbst können Studenten in Linz das Fach "Artificial Intelligence" belegen. Aufnahmeprüfungen und Zugangsbeschränkungen wird es keine geben.

Ein System, das Objekte erkennt und genau weiß, wie sie zu verwenden sind. Die Trinkflasche wird nur als "Bottle" erkannt, wenn sie an den Mund gehalten wird. Hält man sie ans Ohr, wird sie zum "Cell phone". Doch es geht viel weiter. Menschen werden nicht nur als "people" wahrgenommen, auch ihre Absichten kann der Computer erkennen. Ob sie geradeaus, links, rechts oder zurückgehen wollen. Eine Technik, die für den Gebrauch von selbstfahrenden Autos verwendet und an der noch gefeilt wird.

Denn die "Künstliche Intelligenz" (KI) ist längst keine Zukunftsmusik mehr: Wer seine SMS von der Sprachsteuerung schreiben lässt und "Siri" und "Alexa" zu seinen Freundinnen zählt, bedient sich schon jetzt ausgiebig der "Artificial Intelligence". Auch bei der Entwicklung von Medikamenten wird sie schon jetzt stark eingesetzt.

"Künstliche Intelligenz ist in ihrer Bedeutung die Elektrizität des 21. Jahrhunderts und Daten ihre Rohstoffe, die sie braucht, um Wissen zu generieren und bei Entscheidungen zu helfen", sagt Sepp Hochreiter, Vorstand des Institus für "Machine Learning" an der Johannes Kepler Universität in Linz.

Weil die Künstliche Intelligenz "gewaltig auf dem Vormarsch" sei und bereits die Gesellschaft durchdringe, werde nun in Linz eine Möglichkeit geschaffen, sich intensiv mit ihr auseinanderzusetzen.

Bachelor- und Masterstudium ab Herbst

Ab Herbst wird an der JKU das österreichweit erste Studium der "Künstlichen Intelligenz" angeboten. Bachelor und Master werden in englischer Sprache absolviert und sehr praxisorientiert gestaltet werden. Im ersten Jahr können Studenten die Kurse auch in Wien absolvieren. Zugangsbeschränkungen und Aufnahmetests wird es nicht geben.

Im Bachelor absolvieren die Studierenden Kernfächer der Künstlichen Intelligenz wie "maschinelles Lernen" und "Data Science". Im Master liegt der Hauptschwerpunkt auf "Deep Learning", dem modernsten Feld der Künstlichen Intelligenz. Im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung wird dem Studium ein eigener Themenbereich "Al and Society" gewidmet.

Am 7. und 8. Mai finden Informationsabende der JKU Linz zum Bachelor- und Masterstudiengang "Artificial Intelligence" statt.

