JKU-Diskussion live: Tierversuche - wie tauglich sind alternative Methoden?

In der Diskussion um Tierversuche in der medizinischen Forschung tauchen auch immer wieder Alternativen auf: „Organ on a Chip“, künstliche Intelligenz oder andere In-silico-Verfahren – viele Schlagwörter werden als Ersatzmethoden genannt.

Doch was können sie? Wie weit und wie gut können sie Tierversuche ergänzen und ersetzen? Welche Möglichkeiten bieten die Alternativen, und wo sind ihre Grenzen?

Auch an der Medizinfakultät der Linzer Kepler-Uni wird überlegt, ob unter strengen Voraussetzungen Tierversuche in der Krebsforschung durchgeführt werden sollen.

Ob es Alternativen dazu gibt und wie tauglich diese sind, darüber diskutieren heute ab 14 Uhr der Dermatologe Wolfram Hötzenecker (Kepler Universitätsklinikum), Stefan Endres (Professor für Pharmakologie in München), Anna Luzie Walter (Doktorandin an der Charité Berlin) und Dilyana Filipova (Verein „Ärzte gegen Tierversuche“).

>> Die Diskussion ist auf nachrichten.at, auf jku.at sowie auf dem YouTube-Kanal der JKU live und auch als Aufzeichnung zu sehen.