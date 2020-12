"Er ist nicht mehr da", sagt Nicole Gruber mit leiser Stimme, "aber er ist immer ein Teil von uns." Dreieinhalb Monate sind mittlerweile vergangen, seit ihr Sohn Adrian unter mysteriösen Umständen am Linzer Froschberg ums Leben gekommen ist. Doch erst jetzt realisiere sie, was in jener Samstagnacht auf den 13. September passiert ist. "In der Anfangszeit", sagt die 44-Jährige mit Tränen in den Augen, "war so viel zu tun, da hat man gar keine Zeit zum Nachdenken. Aber jetzt, jetzt setzt sich