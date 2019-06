Jetzt wird's endlich richtig Sommer

Es ist das Ereignis des Jahres, das ein Gefühl von Urlaub, aber auch Partystimmung nach Linz bringt. Die Rede ist von den Bubble Days, die von den OÖNachrichten präsentiert und heuer bereits zum achten Mal mehr als 20.000 Besucher in den Linzer Hafen locken werden. Schon beim gestrigen Auftakt gab es perfektes Sommerwetter, das die Stimmung der ohnehin bestens gelaunten Besucher weiter aufheizte. Heute haben Jung und Alt noch einmal die Gelegenheit, am Sandstrand oder in einem Liegestuhl das Gefühl von Sommer zu genießen. Nur wenige Wolken werden das mit 24 Grad ansonsten perfekte Sommerwetter trüben.

> Video: Zahlreiche Besucher bei den Bubble Days

Auch im restlichen Land zeigt sich immer wieder die Sonne. Im Salzkammergut kann es in der Früh einzelne Regenschauer geben und am Nachmittag ein paar harmlose Quellwolken, alles in allem aber ein perfekter Start in das Pfingstwochenende.

> Video: Auf Stipvisite bei den Bubble Days

Im Linzer Hafen gibt’s als Draufgabe zur Sonne chillige Sommermusik aus den Boxen und live auf der Bühne, kulinarische Schmankerl und Spielecken für die Kleinen, damit die Eltern wirklich entspannen können. Wer die Action auf dem Wasser – wie die Kunststücke der Wakeboarder – nicht nur beobachten, sondern auch selbst Teil des Spektakels sein will, kann das Hafenbecken auf einem Stand-up-Paddle erkunden, sich in der Bodypainting Arena verwandeln lassen oder im Virtual-Reality-Container in eine andere Welt eintauchen.

Auch auf dem Wasser im Hafenbecken gibt es einiges zu sehen. Bild: Weihbold

Ein weiteres Highlight ist der Wetterausblick, denn es geht noch mehr: Am Sonntag gibt’s viel Sonne bei bis zu 29 Grad. Ohne Abkühlung wird’s dann am Pfingstmontag wohl nicht gehen, denn da können die Temperaturen heuer erstmals auf bis zu 32 Grad klettern. Der Montag könnte sogar noch heißer werden.

> Video: Starker Reiseverkehr zu Pfingsten

Vier Tipps für das Pfingstwochenende

Literaturtage Steyr: Schönwetter ist ein angenehmeres Ambiente, wenn – wie am Wochenende in Steyr – Literaturtage locken. Noch heute und morgen kann man die Lesungen bei freiem Eintritt genießen. Heute liest Daniel Wisser (Bild) ab 15 Uhr im Café Rahofer.

Ikuna – Natternbach: Abenteuer für Familien fast vor der Haustür: Das bietet das IKUNA-Naturresort in Natternbach (Bez. Grieskirchen). Auf dem 170.000 m2 großen Areal können Besucher Natur hautnah erleben und begreifen – beim Seilrutschen, Balancieren im Kletterhimmel, auf einem Floß oder beim Fahren mit einem Tret-Gokart. Wer länger bleiben will, schläft in Tipi-Hotels (Foto) und erlebt unvergessliche Abende am Lagerfeuer. Eigene Picknick- und Grillplätze laden zum Beisammensein ein. Auch viele Tiere haben im IKUNA-Areal einen eigenen Lebensraum: Dort tummeln sich Lamas, Ponys, Schafe, Ziegen, Hasen und Hängebauchschweine.

Wanderung zur Riederhütte: Seinen ersten Saisonstart hatte sich Günter Hausjell sicher anders vorgestellt. Mehrmals musste der neue Wirt der Riederhütte, der aus Schörfling stammt, den Öffnungstermin wegen der Schneemassen verschieben. Jetzt geht es endlich los. Den Weg, der vom Feuerkogel in leichtem Auf und Ab in rund zwei Stunden zur Hütte führt, säumen nur noch wenige Schneefelder. Wer sich seine Zeit für die Hüttenterrasse aufsparen möchte, muss nicht vom Tal in Ebensee starten. Die Feuerkogelbahn bringt Sonnenhungrige gemütlich auf den Berg.

Dirndlspringen: Freibad-Gaudi im wörtlichsten Sinn ist heute ab 15 Uhr im Freibad Pregarten angesagt: Beim Dirndl- und Lederhosenspringen sind elegante Köpfler ebenso willkommen wie deftige Arschbomben. Was zählt, ist das kreative Outfit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.