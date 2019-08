Jetzt will Behörde Tauchen am Traunfall verbieten

Nach dem schweren Tauchunfall am Donnerstag beim zwölf Meter hohen Traunfall in Roitham, den eine 68-Jährige aus Altenberg nur knapp überlebt hat, will der Gmundner Bezirkshauptmann Alois Lanz der Polizei mehr Durchgriffsrechte bei Verstößen gegen das dort geltende Bade- und Tauchverbot ermöglichen. "Bisher ist das Verbot nur vom Grundstückseigentümer, der Energie AG, ausgesprochen worden, jetzt suchen wir nach einer Rechtsgrundlage für eine behördliche Verordnung", erklärte Lanz gestern auf OÖN-Anfrage.

In dem Bereich des Kraftwerksüberlaufs wird die Durchlaufgeschwindigkeit automatisch geregelt, deshalb kann es jederzeit zu einem Anschwellen des Wasserstandes kommen. Das passierte am Donnerstag gegen 14 Uhr während des geführten Tauchgangs. Die 68-jährige erfahrene Tauchsportlerin wurde beim Schnorcheln durch den Sog unter einen Felsen gezogen und eingeklemmt. Dem Guide einer Roithamer Tauchschule gelang es, sie nach drei Minuten gemeinsam mit ihrem 40-jährigen Sohn, der gegen einen Felsen geschleudert und verletzt worden war, zu befreien.

Beim Eintreffen des Notarzthubschraubers war die Frau wieder bei Bewusstsein. Sie wurde ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Der 47-jährige deutsche Tauchlehrer musste psychologisch betreut werden. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Laut Energie AG wird in dem Bereich mit Warntafeln "Achtung Wasserschwall" auf das Risiko hingewiesen. Die Traun sei aber ein öffentliches Gewässer, "deshalb können wir nicht mehr tun."

Zweiter Unfall in vier Tagen

Auch bei Harald Buchner, dem Chef der Roithamer Tauchschule, sitzt der Schock tief. "So etwas hatten wir in 15 Jahren noch nie!" Er verstehe nicht, "warum die Schleusen aufgegangen sind, während die Gruppe im Wasser war." Buchner will jetzt mit der Energie AG eine Lösung finden, "damit so etwas nie wieder passiert." Der Tauchbetrieb am Traunfall werde vorerst eingestellt.

"Der Bereich ist nicht so gefährlich, wenn man einen Sicherheitsabstand einhält, um Zeit genug zu haben, das Ufer zu erreichen, wenn die Schleusen automatisch aufgehen", sagt ein Insider. Ob der Guide das beherzigt hat, muss jetzt geklärt werden. Erst am Sonntag war ein 25-Jähriger am Traunfall beim Sprung von einem Felsen schwer verletzt worden.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at