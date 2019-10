"Jetzt weiß ich, wie aufwendig es ist, jeden Tag eine gute Zeitung zu machen"

Einen Blick hinter die Kulissen im OÖN-Newsroom in den Promenaden Galerien: Diesen exklusiven Einblick gewährten am Montag die Journalisten dutzenden Schülern aus Linzer Gymnasien. Die Jugendlichen zeigten großes Interesse: "Wie kommen die Journalisten an Informationen?", fragte zum Beispiel ein Schüler. "Darf man den Namen von Opfern oder Verdächtigen nennen?", lautete eine andere Frage. "Welche Fähigkeiten braucht ein guter Journalist?", wollte ein Mädchen wissen.

Im Newsroom blickten die Schüler den Journalisten bei der Arbeit über die Schulter. Dort erfuhren sie, wie die Homepage nachrichten.at minütlich aktualisiert wird, und bestaunten das gläserne TV-Studio für OÖN-TV.

Anlass war die österreichweite Woche der Medienkompetenz. Ziel der Aktion des Bildungsministeriums ist es, Schüler fit für den Umgang mit Medien zu machen. Organisiert durch den oö. Presseclub, beteiligten sich auch in Oberösterreich mehrere Medien an der Aktion – so boten die OÖN kostenlose Führungen und Gespräche mit Journalisten an.

Führungen für Klassen können auf nachrichten.at/fuehrungen gebucht werden.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at