Jetzt sammelt auch die Gemeinde für kleine Familie

Nachdem die kleine Familie Anfang Jänner beim Brand ihres Hauses alles verloren hatte, brachte das OÖN-Christkindl 10.000 Euro Soforthilfe. "Ich hab zu weinen begonnen, als ich erfahren habe, dass mir so unter die Arme gegriffen wird", sagt Christoph G. Und auch in der Gemeinde ist die Unterstützung für den alleinerziehenden Vater und seine ein, drei und fünf Jahre alten Kinder groß. "Wir helfen alle zusammen, damit die Familie über die Runden kommt", sagt Bürgermeister Aegidius Exenberger (SP). Die Gemeinde legte unter IBAN: AT46 2032 0328 0404 7566 sogar ein eigenes Spendenkonto für Christoph G. an.

