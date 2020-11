Terror in Wien: Eine Festnahme in Linz

Die Festnahme sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durch ein Cobra-Kommando in Linz "ohne großes Aufsehen" vollzogen worden, bestätigte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Die Einvernahmen seien am Laufen, hieß es am Nachmittag.

Ein Sonderkommando von Cobra und Verfassungsschutz hatte zu Mittag eine Wohnung nahe des Bulgari-Platz gestürmt und einen Mann festgenommen. Auf Videos aus sozialen Medien war zu sehen, wie schwer bewaffnete Beamte einen Mann in Handschellen aus einem Haus führten.

80 Beamte nach Wien entsandt

Mit Details hielten sich die oberösterreichischen Behörden zurück und verwiesen auf ihre Wiener Kollegen. Aus dem Bundesland wurden 80 Polizisten nach Wien zur Unterstützung geschickt, gleichzeitig wurde die Bewachung von jüdischen, kirchlichen, französischen und öffentlichen Einrichtungen verstärkt.

Man habe noch Montagabend in Linz verstärkt öffentliche Plätze bestreift und die Bewachung der Linzer Synagoge verstärkt, berichtete Pilsl. Die Cobra habe die Kräfte in Wien unterstützt, am Dienstag wurden zudem 80 Beamten "voll ausgerüstet mit Langwaffe" in die Bundeshauptstadt entsandt. Das könne man auch weiter aufrechterhalten, sollte es nötig sein.

"Furchtbarer, barbarischer Terrorakt"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach von einem "furchtbaren, barbarischen Terrorakt" und einem "Anschlag gegen Freiheit, Demokratie und Frieden". Am Landhaus sei die schwarze Fahne gehisst bzw. seien die Flaggen auf Halbmast gesetzt worden. Stelzer bot dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auch Hilfe aus Oberösterreich ein.

Video: Nach dem Terrorakt in Wien wurde dreitägige Staatstrauer ausgerufen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ruf nach leichterer Ausbürgerung

Der oberösterreichische LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) will islamistische Gefährder und Terroristen, die österreichische Staatsbürger sind, leichter ausbürgern können. Von den Vertretern der anderen in der Landesregierung vertretenen Parteien kam vorsichtige Zustimmung: Man werde sich die rechtlichen Grundlagen ansehen müssen, so der Tenor.

Der Attentäter von Wien hatte sowohl die nordmazedonische als auch die österreichische Staatsbürgerschaft und war einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b StGB) vorbestraft. Laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sei bereits ein Staatsbürgerschafts-Aberkennungsverfahren bei der zuständigen Magistratsabteilung Wien gegen den Mann gelaufen, man habe aber offenbar keine ausreichenden Hinweise gehabt.

Islamistische Gefährder und Terroristen müssten abgeschoben werden, forderte Haimbuchner. Auch wenn sie die österreichische Staatsbürgerschaft haben, müssten sie "aus dieser Gemeinschaft verstoßen werden können", will er rechtliche Grundlagen für die Ausbürgerung bzw. den Entzug der Staatsbürgerschaft schaffen. Möglichkeiten sieht er in Ausnahmen der Menschenrechtskonvention.

Stelzer: "Rechtliche Schritte überlegen"

Nun müsse erst einmal aufgearbeitet werden, was genau geschehen sei, sagte LH Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz nach dem Landessicherheitsrat zu dem Vorschlag, aber: "Wer sich gegen unseren Staat, unsere Grundordnung und unsere eigenen Überzeugungen stellt, der will hier eigentlich gar nicht leben." Daher müsse man auch rechtliche Schritte überlegen, was das in punkto Staatsbürgerschaft bedeute.

SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer schloss sich an: Der Rechtsstaat habe derzeit eine gewisse Handhabe gegenüber Rechtsbrechern. Es werde aber Prüfungen geben müssen, ob die aktuelle rechtliche Situation ausreiche, um solchen Attentaten auch rechtliche Konsequenzen folgen zu lassen. "Dieser Prüfungsprozess wird nachgelagert sicher erfolgen", ist sie überzeugt.

Auch der Grüne Landesrat Stefan Kaineder ist der Ansicht, dass sich die Verantwortlichen im Nationalrat in Wien diese Fragen nach Aufklärung der Ereignisse "mit Sicherheit stellen müssen". Er habe aber großes Vertrauen in Polizei, Justiz und Verfassungsdienst, wie er betonte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner

Terroranschlag in Wien Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.