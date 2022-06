Jetzt live: Die Preisverleihung von "Wir sind Zeitung"

Das Coronavirus hat unseren Schulalltag infiziert. Und Spuren hinterlassen: Neben Deutsch, Mathematik und Englisch steht jetzt auch regelmäßiges Testen auf dem Stundenplan. Viele Klassen sind gespalten, manche Schüler bleiben lieber daheim, andere zieht es zurück ins Klassenzimmer. Eine Trennung, die nicht nur in der Schule spürbar ist. Eine Trennung die schmerzt. Eine Zeit, voller Verzicht und Herausforderungen aber auch Wünsche und Hoffnungen. Was brauchen Schüler jetzt? Was brauchen Lehrer? Und vor allem, was brauchen wir jetzt alle gemeinsam?

