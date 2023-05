Jetzt kommt auch der Juniormarathon ins Ziel

Ab 12 Uhr begeben sich am Samstag die Nachwuchsläufer auf die Rennstrecke des Linzer Sportparks Lissfeld.

Dunkle Wolken hingen über dem Linz-Marathon. Zwei Tage vor dem Startschuss der 21. Auflage am 16. April ergoss sich literweise Regen daraus. Zu viel für den Naturboden des Sportparks Lissfeld: "Der Aufwärmplatz ist unter Wasser gestanden, wir konnten auch nicht mit der Technik zufahren. Und selbst wenn das gelungen wäre, hätten wir sie nicht aufbauen können, weil alles eingesunken wäre", sagt Günther Weidlinger, sportlicher Leiter des Linz-Marathons.

Der großen Freude der kleinen Läufer wollten die Organisatoren aber keine Absage erteilen. Sie machten ganz einfach Vorfreude daraus: Der Juniormarathon wurde verschoben.

Keine Nachnennungen möglich

Am Samstag, 13. Mai, kommt er nun endlich ins Ziel.

Der Regen ist zwar in der Vorbereitung erneut ein Thema – heute und morgen soll es in Oberösterreich zumindest zeitweise Niederschlag geben –, das Linzer Lissfeld wird ihm diesmal aber standhalten können. Und am Samstag bricht dann auch wieder die Sonne durch den dichten Wolkenteppich. „Wir hatten für den Termin im April 1340 Nennungen, die sind aufrecht geblieben. Nachmeldungen und Ummeldungen können wir leider nicht anbieten“, sagt Weidlinger.

Das Motto des Laufs: "schneller, höher, stärker, gemeinsam" Bild: (Volker Weihbold)

Die Startnummernausgabe im Sportpark Lissfeld beginnt um 10 Uhr beim Zugang zur Laufstrecke, der erste Bewerb beginnt zu Mittag. Um 12.45 laufen die Maskottchen, für den letzten Bewerb der "Teens", der über 2,1 Kilometer und mit Zeitnehmung erfolgt, ertönt der Startschuss um 15.50 Uhr.

Ein Begleiten der Läufer von nicht an den Laufbewerben teilnehmenden Personen ist verboten. Das Organisationsteam des Linz-Marathons empfiehlt eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor Ort stehen nur eingeschränkt Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Die besten Bilder aus dem Vorjahr:

Bildergalerie: Das war der Junior-Marathon 2022 (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/288 Galerie ansehen

Beim ÖGK Juniormarathon powered by ORF OÖ zählt wie auch in den vergangenen Jahren keine Bestzeit, sondern das olympische Motto "schneller, höher, stärker, gemeinsam".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.