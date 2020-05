Die Tische sind auseinandergerückt, Schutzmasken verteilt und Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Sieben Wochen fand kein Unterricht an Schulen statt, ab heute heißt es für 8000 Schüler in Oberösterreich wieder "Schulbank drücken". Überall sonst in Österreich kehrten Maturanten sowie Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) schon gestern in die Klassen zurück.