Endlich große Pause. Doch heute, an dem Tag, an dem alle Schüler der Unter- und Oberstufe gemeinsam in ihre Klassen zurückkehren, hallt kein Jubel durch die Linzer Mittelschule Europaschule. Während die Kinder der nahen Volksschule bereits seit Mitte April wieder in ihren Klassen sitzen, herrscht kein Geschrei und kein Gedränge in den Gängen der Europaschule. Die Schüler müssen in den Klassen bleiben. Weiße Müllbeutel vor den Türen zeugen davon, dass hier unterrichtet wird.