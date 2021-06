"Jetzt bringt uns der eine Deutsche als Frau mit"

ATTERSEE. Jetzt beginnt ihr Leben erst richtig, da waren sich Franz und Sophie Blaichinger sicher. Ein paar Wochen zuvor hatten der Bauernsohn aus dem Salzkammergut und die Westfälin geheiratet, nun standen sie am Münchner Bahnhof und wartete auf den Zug Richtung Attersee. Seine ganze Habe hatte das junge Paar in zwei Koffern verstaut. Und ehe der Zug angekommen war, waren diese verschwunden.

"All ihr Gewand und auch das Porzellangeschirr, die Mitgift zur Hochzeit, waren weg. Nur mit dem, was sie am Leib hatten, kamen meine Eltern in ihre gemeinsame Heimat Oberösterreich", sagt Norbert Blaichinger. Ihr Weg führte die frisch Vermählten zu Franz’ Schwester Josefa an den Attersee. Franz bewarb sich im Sommer 1946 um eine Anstellung als Lehrer, so wie er es auch vor dem Krieg 1938 getan hatte. Doch damals war er stattdessen in den Frankreich-Feldzug geschickt worden.

"Politisch unzuverlässig"

Als früherer Leiter des Jungvolks der Ständestaat-Partei "Vaterländische Front" war der damals 23-jährige Bauernsohn für die Nationalsozialisten "politisch unzuverlässig". Und so nicht für den Lehrerberuf geeignet. Gemeinsam mit anderen "Untauglichen" wurde er nach Ostpreußen versetzt und später für den Frankreichfeldzug zur Wehrmacht eingezogen.

Bevor der 23-Jährige an die Front musste, lernte er in der westfälischen Stadt Büren Sophie Duddenhausen kennen. Für die beiden war klar, wenn er nach Büren zurückkehrt, wird geheiratet. Doch bis dahin sollte es dauern. "Mein Vater wurde erst nach Frankreich, dann nach Russland geschickt, wo er durch Granatsplitter schwer verwundet wurde", sagt Blaichinger. "Später erkrankte er zwei Mal an der Ruhr und geriet auch noch in Gefangenschaft." Im Dezember 1945 wurde er freigelassen. Und eilte sofort nach Büren, wo Sophie auf ihn gewartet hatte. Der Weg zum Herz der Tochter führte allerdings über das der Schwiegermutter, und erst als diese ihren Sanktus gab, durfte geheiratet werden.

Zurück ins Salzkammergut. In der Volksschule Zell am Moos bewarb sich Franz als Lehrer. So manch Einheimischer war ob seiner Begleitung wenig begeistert. "Jetzt bringt uns der wirklich eine deutsche Frau mit, sagten einige", sagt Blaichinger. "Meinen Vater haben diese Bedenken mindestens 20 Jahre lang geärgert." Franz bekam die Stelle, von nun an sollte er nicht nur in der Volksschule lehren, sondern auch dort wohnen. Im Erdgeschoß des alten Gebäudes befand sich eine kleine Wohnung, darüber die zwei Klassenzimmer. Zwei Jahre später kam Sohn Franz zur Welt, Tochter Ingrid und Norbert folgten. "Meine Mama ging offen auf die Menschen zu, der Dialekt war kein Problem", sagt Norbert Blaichinger. "Nur wenn sie mit ihrem Bruder telefoniert und plattdeutsch geredet hat, haben wir alle überhaupt kein Wort verstanden."

Buchtipp: Norbert Blaichinger: "Franz trifft Sophie", Verlag Aumayer, Munderfing. 160 Seiten, 22 Euro ISBN: 978-3-903321-55-7