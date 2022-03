"Jetzt bin ich in Sicherheit und bete für alle in der Ukraine"

Rianna Blake ist in Budapest angekommen, in Sicherheit. Gemeinsam mit ihren Studienkollegen war sie aus Charkiw geflohen, vor Bomben und Zerstörung. In der zweitgrößten Stadt der Ukraine hätte für die Jamaikanerin vergangenen September der Traum vom Medizinstudium in Erfüllung gehen sollen, doch er sollte sich in einen Albtraum verwandeln.

48 Studierende hatten vergangenen Herbst ihr Medizinstudium an der Nationalen W.-N.-Karasin-Universität Charkiw begonnen, darunter auch zwei Jamaikanerinnen: Rianna Blake und ihre Freundin. "Die meisten Amerikaner bleiben für ihr Studium in Amerika oder gehen nach Kanada, doch wir wollten die Welt sehen. Wir wollten andere, spannende Länder erleben", sagt die 19-Jährige. "Dass es zu einem Krieg kommt, konnte ja niemand ahnen."

Donnerstagfrüh seien sie durch Bomben aus dem Schlaf geschreckt. Blake und ihre Freunde packten sofort ihr Hab und Gut, was genau passiert war, wussten sie nicht, und suchten in einer U-Bahn-Station Unterschlupf. "Als wir dann hörten, dass die russische Armee auf dem Vormarsch ist, sind wir gleich zum Bahnhof geeilt", sagt die 19-Jährige. Dicht an dicht standen sie am Bahnsteig. Als der Zug einfuhr, habe Unruhe die Menge ergriffen, "dann ging die Stampede los". Die Menschen drängten in den Zug Richtung Uschgorod, einer Stadt im Dreiländereck zwischen Ungarn, der Slowakei und der Ukraine. Sie hielten ihre Kinder in die Höhe, in der Hoffnung, dass sie jemand im Zug entgegennehme. Mit Mühe schafften es auch die Studentinnen in den Waggon. 36 Stunden dauerte die Fahrt, immer wieder hielt der Zug an. Soldaten stürmten die Waggons. "Sie haben gefragt, wo die Männer sind, sie haben junge Wehrfähige gesucht", sagt Blake. Fanden sie welche, nahmen sie sie mit.

Viele ihrer Studienkollegen seien nach Polen weitergezogen. Blake und ihre Freundin kamen nach Ungarn, der Scharnsteiner Sportmanager Robert Wagner half ihnen, er ist ein Freund der Familie. "Ich habe großes Glück gehabt, jetzt bin ich in Sicherheit", sagt die 19-jährige Studentin. "Mir bleibt nichts anderes, als für alle, die noch in der Ukraine sind, zu beten."