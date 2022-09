Jeder zweite Jugendliche leidet unter psychischen Problemen

„Wenn ich mir das Bein breche, ist es ganz selbstverständlich zum Arzt zu gehen. Wenn jemand zum Psychologen geht, wird immer noch gefragt, was mit der Person los ist und ob sie psychisch krank ist.“ So beschreibt AHS-Landessprecher Emil Schachtschabel das anhaltende Stigma rund um das Thema psychische Gesundheit. Besonders Schüler sind betroffen: Laut einer Studie der Donau-Universität Krems aus dem Vorjahr gab jeder zweite Jugendliche an, unter psychischen Problemen zu leiden.

Diese Problematik griff das Mental-Health-Jugendvolksbegehren auf und erreichte 138.000 Unterschriften. Die Initiative tritt für die Enttabuisierung von psychischen Problemen und Unterstützung für Kinder und Jugendliche ein. Ein Vorschlag aus dem Volksbegehren wird in diesem Schuljahr in Oberösterreich umgesetzt: Workshops in Schulen sollen Jugendlichen dabei helfen, psychische Belastungen früh zu erkennen und sie mit den Hilfsangeboten vertraut machen.

"Angebot auf Augenhöhe"

3000 Schüler im Alter zwischen 14 und 19 Jahren sollen in diesem Schuljahr in rund 120 Workshops den Umgang mit der eigenen psychischen Gesundheit zu erlernen. Von einem „Angebot auf Augenhöhe“ spricht Jugend-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Das Projekt wurde gemeinsam gemeinsam mit der Landesschülervertretung und dem Jugend Service des Landes umgesetzt und kann ab heute unter https://www.jugendservice.at/fuer-schulen/workshops-resilienz/ich-schau-auf-mich gebucht werden.

Auch in Gemeinden und Jugendvereinen kann der Workshop abgehalten werden, der unter anderem von Psychologen und Sozialberatern erarbeitet wurde. Weitere Hilfsangebote gibt es vom Jugend-Service: Neben anonymen Online-Beratungen stehen in 14 Infostores in den Bezirkshauptstädten Jugendberater bereit.

Informationen zu den Hilfsangeboten unter: https://www.jugendservice.at/leben/fuer-dich-da/