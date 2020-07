"Jeder sollte rasch eine Antwort haben"

Das Rote Kreuz betreut die Hotline 1450 und leitet Corona-Verdachtsfälle an die Gesundheitsbehörden weiter, die über einen Test entscheiden. Dort gingen in "ruhigeren Zeiten" 300 Anrufe in 24 Stunden ein, derzeit seien es 800 bis 900, so Rotkreuzpräsident Walter Aichinger. Wer getestet wird und wer nicht, werde nicht willkürlich entschieden. Das Rote Kreuz halte sich streng an die Vorgaben des Gesundheitsministeriums.

OÖNachrichten: Wie kann es sein, dass es zu einer zehntägigen Wartezeit kommt, bis ein Testergebnis da ist?

Walter Aichinger: Derzeit haben wir täglich 600 bis 800 Tests zu bewältigen, in den Tagen davor waren es nur 150. Das sind Dimensionen, die eine Organisation, auch wenn wir schnell reagieren können, nicht allein bewältigen kann. Das ist ein Zusammenspiel von Behörde und Rotem Kreuz, und da sind noch die Labore, die die Proben auswerten. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie es zu Verzögerungen kommen kann.

Verstehen Sie den Ärger über die Verzögerungen?

Natürlich. Jeder ist verunsichert, und jeder sollte so rasch wie möglich eine Antwort haben. Wir haben das Personal bereits hochgefahren, aber man muss sich klar werden, dass da kein Knopferl ist, das man dreht. Es braucht Menschen dazu, die die Arbeit auch in ihrer Arbeitszeit schaffen müssen.

Markus Schlagnitweit hat auch die Erfahrung mit zwei Listen gemacht, warum gibt es diese?

Wir haben eine Liste, auf der die Leute zu den Drive-ins gebeten werden, und eine Liste für symptomatische Patienten, die von uns besucht werden. Wir mussten ein neues EDV-System entwickeln, damit es keine Verwechslungen gibt, wie es zu Beginn bei der händischen Bearbeitung vorkam. (mpk)

