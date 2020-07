"Jeder sollte eine Woche autark leben können"

Dies hätten auch die Anrufe bei der Zivilschutzhotline gezeigt: Werden dort normalerweise etwa 30 Anrufe täglich verzeichnet, so waren es während der Krise bis zu 240, sagte der Präsident des OÖ Zivilschutzes, NAbg. Michael Hammer. Man sollte nicht erst in einer Notsituation handeln, sondern sich rechtzeitig mit Lebensmitteln, technischen Hilfsmitteln sowie Medikamenten eindecken, "um mindestens eine Woche lang autark leben zu können", so Klinger.

