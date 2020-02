Es klingelt alle 48 Sekunden. Täglich gehen bei der Polizei in Oberösterreich rund 1800 Notrufe ein. Bislang wurden sie im ganzen Land entgegengenommen. Wer in Rohrbach den Notruf wählte, landete bei der dortigen Bezirksleitstelle. Dasselbe galt für alle anderen 14 Bezirke Oberösterreichs und die drei Leitstellen der Städte Linz, Wels und Steyr. Ab heute, 10 Uhr, gehört das der Vergangenheit an. Dann tritt "Elkos" in Kraft.