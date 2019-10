Ein Linzer Ehepaar bekam irrtümlich ein Paket mit 25.000 Ecstasy-Tabletten zugestellt. Ein Schotte hatte die Drogen im Darknet in den Niederlanden bestellt – die OÖN haben berichtet. In Wels flog kürzlich ein ehemaliger Postmitarbeiter auf, der in großen Mengen harte Drogen im Darknet bestellt haben soll (siehe Artikel unten).