Die Ankündigung der Landesregierung, das Hundehaltegesetz zu verschärfen und einen Hundeführschein für bestimmte Hunderassen einzuführen, lieferte gestern Diskussionsstoff. Die OÖN fragten bei Hundeschulenbesitzern und -trainern nach.

Viel Zuspruch gibt es für schärfere Strafen bei der Leinen- und Maulkorbpflicht. "Verstöße sollten mit hohen Geldstrafen geahndet werden", sagt Inge Eberstaller, Präsidentin des Österreichischen Dobermannklubs, die auch im Vorstand des Linzer Tierheims ist. Bei Verhaltensauffälligkeiten sei es wichtig, dass der Besitzer entsprechende Auflagen bekomme.

Wenig Freude haben alle Befragten aber mit der Unterscheidung nach Hunderassen. "Jeder Hund, egal welcher Rasse, gehört erzogen", sagt Christina Hofer von der Hundeschule Dog Harmony. Die Hundetrainerin und Verhaltensberaterin würde verpflichtende Trainingsstunden begrüßen: "Damit die Besitzer lernen, die Zeichen ihrer Hunde zu verstehen."

Georg Schmid von der Hundeschule Schmid sagt, wichtig sei es, Hundebesitzer zu motivieren: "Man könnte ein System einführen, dass der Hund etwa von der Leinenpflicht befreit wird, wenn ein Nachweis erbracht wird. Oder dass bei guter Führung die Hundesteuer gesenkt wird." Darin, Listenhunde zu definieren, sieht er keine Lösung. Zentral sei, dass Hundebesitzer mit ihrem Hund ein Abbruchsignal erarbeiten, damit sie ihn stoppen können, bevor er sich oder andere in Gefahr bringe.

Klaus Herzog, Obmann der Welpenschule Linz, würde eine Schulung für alle Leute, die sich einen Hund kaufen wollen, für sinnvoll erachten. Oft wüssten die Hundekäufer nicht, welche Bedürfnisse die jeweiligen Rassen haben: "Ein Husky braucht viel Auslauf – was macht der in Linz in einer kleinen Wohnung?" Auch in den Schulen sollte schon Aufklärungsarbeit geleistet werden.

"Bei Hundehaltern ansetzen"

Auch der Österreichische Hundehalterverband (ÖHV) kann mit höheren Strafen leben, kritisierte gestern aber die Einführung einer "Rasseliste". Anstatt nach Hunderassen müsse man "die vorbildlichen von den verantwortungslosen Hundehaltern trennen".

In der Vorwoche hatte ein Pitbull-Mischling eines 21-Jährigen in Ottensheim einen zwölfjährigen Buben angegriffen und schwer verletzt. Es war bereits die zweite Biss-Attacke dieses Hundes. Das Tier wird nach einem Bescheid des Bürgermeisters aus dem Heimatort des Hundebesitzers eingeschläfert.

