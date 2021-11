Jeder fünfte Schüler in Oberösterreich lernt von zu Hause aus

Seit einer Woche können Schüler nunmehr entscheiden, ob sie in der Klasse unterrichtet werden oder lieber von zu Hause aus lernen wollen. Wer in die Schule geht, bekommt Präsenzunterricht, diejenigen daheim Lernpakete.

In einer Studie ließ das Bundesministerium die Abwesenheit der Schüler erfassen: Während in Vorarlberg und Wien der Unterricht fast wie gewohnt in den Klassenzimmern stattfindet, bleiben in Oberösterreich und Salzburg die meisten Schüler daheim.

Jeder fünfte der 190.000 Schüler Oberösterreichs bleibt aktuell in den eigenen vier Wänden. Weiterhin gilt: Wer positiv getestet wurde, kommt in Quarantäne. Ab zwei Fällen wechselt eine Klasse ins Distance Learning. 110 Schulklassen würden aktuell im Distance Learning unterrichtet, hieß es gestern aus dem Krisenstab des Landes. "Zudem sind aktuell vier Schulen komplett im Distance Learning, in zwei weiteren sind nur die Maturaklassen anwesend."

Eigene Regelung für Maturanten

An vielen Schulen haben sich Maturanten und ihre Lehrer auf eine eigene Regelung geeinigt. So wie im Linzer Europagymnasium Auhof, in der Klasse von Felix Zehetner. Fünf von 17 Schülern nahmen hier gestern am Präsenzunterricht teil. "Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Schulen ist doch recht hoch", sagt Zehetner. "Mich hat das Distance Learning nie gestört. Wenn es nicht zu lange dauert."

Anders am Standort Hagenberg des BORG Linz. In der Maturaklasse von Elias Hinterwirth sitzen 14 von 15 Schülern. "Ich und meine Kollegen haben beschlossen, dass wir weiter in die Schule gehen wollen", sagt Hinterwirth. "Bei Lernpaketen und Online-Unterricht bekommt man nicht so viel mit."

In einer "Präzisierung" hielt das Bildungsministerium gestern fest, dass Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, weiter "Leistungen" erbringen müssen, die sich auch in der Note niederschlagen. Über die Abhaltung von Tests entscheiden die Lehrer.