"Jeder Euro, der zurückkommt, hilft bei dieser Explosion der Kosten"

"Wir sind stolz auf unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn ihr geballtes Wissen kommt Hunderttausenden Arbeitnehmern zugute", betonte Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Madlmayr, der den an Covid erkrankten Präsidenten Andreas Stangl bei "Achtung, Falle" vertrat. Stangl habe zum Glück nur einen milden Verlauf.

"Machen Sie Ihren Lohnsteuerausgleich", rät Madlmayr. "Sie werden überrascht sein, wie viel Sie zurückbekommen." Denn jeder Euro, der vom Staat zurückfließe, "hilft bei dieser Explosion der Lebenskosten".

Der Vizepräsident will nicht falsch verstanden werden: "Es ist gut, wenn wir Steuern zahlen, denn zwei Drittel fließen in unsere soziale Sicherheit, in das Gesundheits- und Bildungssystem. Da zahle ich gerne meine Steuern." Das Problem seien nicht die Steuern, "sondern wer sie zahlt und da besteht leider eine Schieflage". Der Faktor Arbeit sei immens hoch versteuert, während ein riesiges Internet-Unternehmen wie Amazon in Österreich so gut wie keine Steuern bezahle. "Jeder Handwerker zahlt mehr." Daher müsse Vermögen wieder stärker besteuert werden. "Wenn ich eine Million Euro erbe, wo war da meine Leistung?", fragt sich Madlmayr. Alle Teile der Gesellschaft müssten ihren Beitrag leisten.

Hauptpreistreiber Wohnen

Aufgrund der Corona-Krise sei viel Steuergeld in die Kurzarbeit gepumpt worden: "Das kann man nicht wieder diejenigen berappen lassen, die ohnehin schon mehr Steuern zahlen", so der AK-Vizepräsident. Wohnen sei derzeit der Hauptpreistreiber. Daher fordere die Arbeiterkammer, dass die Mietkosten mit bis zu 800 Euro pro Monat steuerlich abgesetzt werden können.

Angesichts der steigenden Energiepreise sei es auch ein Gebot der Stunde, die Mineralölsteuer und weitere Steuern auf Energie zu senken, fordert die Arbeiterkammer spürbare Entlastungen.