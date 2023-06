Jeder dritte Schüler hat das Gefühl, dass seine Meinung nicht gehört wird

Mitbestimmung sollte fixer Bestandteil des Lehrplans sein, heißt es in der Petition von SOS Kinderdorf.

Vier von zehn Jugendlichen gehen nicht gerne in die Schule. Aber 50 Prozent würden lieber dorthin gehen, wenn sie im Unterricht mehr mitbestimmen könnten.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Jugendkulturforschung unter 400 Schülern im Alter von 14 bis 18 Jahren im Auftrag von SOS Kinderdorf. Mitbestimmung und Demokratie sollten bereits in der Schule geübt werden, sagt Katrin Grabner, Kinderrechtsexpertin bei SOS Kinderdorf. Unter dem Motto "Mitreden macht Schule" will die Organisation Bewusstsein für mehr Schüler-Mitbestimmung schaffen. Denn immerhin: "Kinder verbringen bis zu ihrem 15. Lebensjahr mehr als 10.000 Stunden ihres Lebens in der Schule."

Mit Aktionstagen will SOS Kinderdorf auf das Thema aufmerksam machen, so auch heute in Linz auf dem Martin-Luther-Platz. Dort wird ein buntes Programm mit Quiz und Glücksrad geboten. Auch ein Poetry Slam findet statt, bei dem Schüler ihre Texte vortragen, wie sich Schule für sie anfühlt.

In den Lehrplänen sollte mehr Platz für Schüler-Mitbestimmung geschaffen werden, wünscht sich die Kinderschutzorganisation. Mehr als 6000 Menschen haben bereits die entsprechende Petition der Kinderdörfer unterschrieben. Nun sei die Politik gefragt, das Schulsystem anzupassen, um demokratische Grundkompetenzen zu fördern, betont Grabner. "Wir haben dafür auch viel Zustimmung von engagierten Lehrkräften bekommen. Sie bräuchten dafür aber mehr Ressourcen und mehr Zeit", sagt Grabner.

Schüler sollen schließlich lernen, eine Meinung zu äußern und andere Meinungen zu verstehen und zu akzeptieren. Dazu bräuchte es Aus- und Weiterbildung für Lehrer, um die Kompetenzen der Schüler entwickeln zu können.

SOS Kinderdorf versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen. So gibt es in den Kinderdörfern, in denen 1700 Kinder und Jugendliche aufwachsen, längst Dorfsprecher und Parlamente. Die Organisation bietet Aus- und Fortbildung für Lehrer an. Auch einen Tischkalender mit praktischen Übungen können Pädagogen bei SOS Kinderdorf bestellen.

Was die Mitbestimmungsstudie von SOS Kinderdorf noch festgestellt hat: Jedes fünfte Kind traut sich in der Schule nicht seine Meinung zu sagen, jedes dritte Kind hat das Gefühl, dass in der Schule kein Wert auf seine Meinung gelegt werde.

