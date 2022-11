Jeder dritte Lastwagen auf B148 umfährt Maut

Eine rund 50 Kilometer lange Lücke klafft im deutschen Autobahnnetz zwischen der A94 (München–Passau) und der A3, die von der niederländischen Grenze durch das Ruhrgebiet bis zur österreichischen Grenze bei Schärding führt. Die schnellste Route für Lastwagen führt über die Altheimer Straße (B148), mitten durch das Innviertel.

Bei zwölf Schwerpunktkontrollen zum Mautausweichverkehr im September zeigte sich, dass mehr als 30 Prozent der Lastwagen unerlaubt auf der B148 unterwegs waren. Im Oktober waren es neun Schwerpunktkontrollen: 33 von 116 kontrollierten Lastwagen nutzten die Landesstraßeninfrastruktur unerlaubt – eine Mautausweichquote von 28,4 Prozent.

"Ein so hoher Anteil an Mautausweichverkehr ist nicht hinnehmbar. Infrastruktur und die lokale Bevölkerung leiden darunter. Zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung sind in Planungs- und Umsetzungsprozessen", sagte Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP).