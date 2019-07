"Jedem Hund kann man spielerisch eine Beißhemmung antrainieren"

Nach der schweren Attacke eines Pitbull-Mischlings auf einen Zwölfjährigen in Ottensheim bleibt die Frage offen, warum der Hund auf das Kind losging und auch, ob „Listenhunde“, zu den Pitbulls gehören, gefährlich sind. Die Welpen- und Junghundetrainerin Lisa Stolzlechner aus St. Marien (Bezirk Linz-Land) beantwortet diese Frage mit Nein. Sie trainiert den Hunden unter anderem eine Beißhemmung an.

OÖNachrichten: Sie trainieren vor allem mit Welpen und Junghunden. Gibt es Rassen, die „Problemhunde“ sind?

Lisa Stolzlechner: Definitiv nicht. Das Verhalten des Hundes ist ein Produkt seiner Umwelt, was der Hund lernt, erlebt. Die Genetik spielt schon eine Rolle, denn jede Rasse ist für eine bestimmte Sache gezüchtet worden und das muss man dann beim Training einfach mehr beachten. Jede Rasse hat einen anderen Charakter und darauf muss ich mich einstellen. Hütehunde wie Labradore achten von Haus aus sehr auf den Menschen und sind für die Zusammenarbeit gezüchtet worden. Selbständige Rassen wie Windhunde oder Herdenschutzhunde wie Terrier wurden dafür gezüchtet, dass sie selbständig ihr Ding machen und auch durchzieren, dabei sehr penetrant sind und starkes Durchhaltevermögen haben. Wenn ich das als Hundebesitzer weiß, bedeutet das im Hundetraining und im Alltag, dass ich so manches Verhalten mehr trainieren muss.

Ein Zwölfjähriger ist in Ottensheim von einem Pitbull-Mischling angegriffen worden. Sind diese Hunde gefährlich?

Wenn man sich für einen Hund interessiert, muss man sich viele Gedanken machen, ob er zum Lebensstil passt und im Alltag integriert werden kann. Pitbulls sind ursprünglich für die Rattenjagd eingesetzt worden. Sie sind extrem flink und intelligent und dazu gezüchtet worden, dass sie dranbleiben und keinen Rückzug machen, wenn sie angegriffen werden. Später wurden Pitbulls zu Hundekämpfen benutzt. Sie haben eine geringere Frustrationstoleranz anderen Hunden gegenüber, aber nicht bei Menschen.

Pitbulls gehören in einigen Bundesländern zu den so genannten Listenhunden. Zurecht?

Ich hatte schon einige Welpen- und Junghunde im Training. Sie sind super im Umgang mit Menschen und die tollsten Hunde, wenn sie richtig erzogen werden. Listenhunde werden polarisierend dargestellt und sind Modehunde, die muskulös sind und so Gefahr ausdrücken sollen. Die Besitzer haben sie oft als Statussymbol. Wenn sie dann noch bei der Erziehung auf falsche Erziehungsmethoden wie Strafen zurückgreifen, ist das fatal. Denn diese Rasse reagiert mit Gegenwehr. Wenn sie nicht artgerecht gehalten werden, führt das zu Frust und Stress bei den Hunden und sie werden aggressiv.

Kann man verhindern, dass ein Hund einen Menschen beißt?

Zu meiner Arbeit gehört es, den Hunden in den ersten vier bis fünf Lebensmonaten spielerisch eine Beißhemmung zu lernen, damit der Hund auch dann nicht zubeißt, wenn er sich bedroht fühlt oder Menschen vor ihm weglaufen.

Wie funktioniert das?

Der Hund spielt gemeinsam mit dem Menschen mit einer Kordel, in die der Hund reinbeißt. Nach und nach schummelt man einen Finger dazwischen. Immer wenn der Hund mit den Zähnen die Haut berührt, sagt man „au“, nimmt das Spielzeug weg und das Spiel wird abgebrochen. Der Hund lernt, dass es in Ordnung ist, das Spielzeug zu berühren, nicht aber die Haut. Die Hund wollen spielen und werden deshalb sehr vorsichtig, und das ohne Bestrafung.

Wie schafft man es, Hunde in den Alltag zu integrieren?

Wenn ich als Mensch immer auf die Fehler des Hundes achten muss, entstehen bei mir negative Gefühle und Frust gegenüber dem Hund. Wenn ich mir überlege, was mir gut an meinem Hund gefällt, zum Beispiel ruhiges Verhalten, dann belohne ich das aktiv. Wenn der Hund Zuhause 80 Prozent herumliegt und ruhig ist, und ihm erst dann Aufmerksamkeit schenkt, wenn der Hund Blödsinn macht und bellt, dann fühlt er sich bestätigt. Vielmehr sollte man dann mit ihm Gassi gehen oder ihn füttern, wenn er entspannt und ruhig.



Es gibt ja Hundeschulen. Warum gibt es trotzdem immer wieder Probleme?

Gerade in der Stadt sind Hunde großem Stress ausgesetzt. Das Auto darf nicht gejagt werden, die Joggerin nicht angebellt, im Restaurant muss er sich ruhig verhalten. Diese Anforderungen müssen trainiert werden. Viele glauben, wenn ein Hund im Wohnzimmer oder auf einem eingezäunten Hundeplatz etwas kann, kann er es auch neben einem Kinderspielplatz. Dem ist nicht so. Besitzer brauchen einen Alltagsplan. Sie müssen wissen, dass ihr Hund auf den Rückruf reagiert, auch wenn er ein herumrennendes Kind in diesem Moment spannender findet.

Was raten sie Hundebesitzern?

Viel Zeit in die Prävention zu stecken, von klein auf. Viele kommen erst, wenn es ein Problem gibt, doktern selber herum, probieren zehn verschiedene Methoden aus, der Hund bekommt zehn Mal eine auf den Deckel und wird noch gestresster.

Wie lässt sich Ihr Training zusammenfassen?

Ich arbeite belohnungsorientiert, das Training basiert auf Kooperation. Wir Menschen haben die Aufgabe, die Umwelt so zu gestalten, dass der Hund gerne das zeigt was wir gerne hätten. Meine Welpen lernen zum Beispiel, dass sie im Wald beim Spazieren freudig zum Besitzer zurücklaufen, wenn sie einen fremden Menschen sehen. Eigentlich trainiere ich nur die Menschen darin, wie sie den Hund trainieren sollen. Mein Ziel ist es, dass das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund harmonischer wird, als es aktuell ist.

Zur Person:

Lisa Stolzlechner aus St. Marien lebt in Wien und hat für ihre Masterarbeit in Kooperation mit der Hundeuniversität Bern 85 Welpen begleitet, um deren Wesen zu erforschen. Dabei geht es darum, frühe Übungen auf das spätere Verhalten zu prüfen. Die Daten werden gerade ausgewertet.

Unter www.lisastolzlechner.com gibt es einen kostenlosen Podcast mit Erziehungstipps für Hundebesitzer.