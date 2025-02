„Je länger der Krieg dauert, desto eher wollen die Ukrainer bei uns bleiben“

Viele der Ukrainer wollen in Oberösterreich bleiben.

Viele konnten kaum mehr retten als ihr Leben. Ihre Habseligkeiten, verpackt in Einkaufssackerl, Rollkoffer und Rucksäcke, waren sie nach Österreich gekommen, nachdem die russische Armee vor drei Jahren in ihrer Heimat eingefallen war. Insgesamt sind den Vereinten Nationen zufolge knapp 6,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in europäische Länder geflohen, einige von ihnen sind inzwischen zurückgekehrt. Die meisten sind aber im Exil geblieben.